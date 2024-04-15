بريطانيا تعاقب شركات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون: "ما زلنا نرى فظائع بحق المدنيين وقيودًا غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهلاً تامًا لحياة المدنيين".