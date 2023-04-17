دراجات نارية ورشاشات.. هجوم داعشي ينتهي بمقتل 36 سوريًّا ونفوق 250 من الغنم

ويُعتبر ذلك الهجوم هو الأعنف الذي يشنه التنظيم الإرهابي منذ أكثر من عام، حين هاجم سجنًا في شمال غرب سوريا، وتحديدًا في منطقة تسيطر عليها القوات الكردية، وأسفر الهجوم يومها عن 373 قتيلًا بينهم 268 متشددًا بعد معارك شرسة استمرت أيامًا عدة، وفق المرصد.