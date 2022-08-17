وفاة عشرات الأطفال في زيمبابوي بسبب إصابتهم بالحصبة

أكّدت السلطات في زيمبابوي وفاة 157 طفلاً على الأقلّ بالحصبة، مشيرة إلى أنّ عدد الإصابات المبلّغ عنها منذ بدأ هذا المرض الفيروسي المعدّي بالتفشّي في البلاد قبل أسبوعين يزيد على ألفين.