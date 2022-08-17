وفاة عشرات الأطفال في زيمبابوي بسبب إصابتهم بالحصبة

أكّدت السلطات في زيمبابوي وفاة 157 طفلاً على الأقلّ بالحصبة، مشيرة إلى أنّ عدد الإصابات المبلّغ عنها منذ بدأ هذا المرض الفيروسي المعدّي بالتفشّي في البلاد قبل أسبوعين يزيد على ألفين.
وسجّلت أولى الإصابات بالحصبة مطلع أغسطس الجاري، ومذّاك لم تنفكّ وتيرة الإصابات تتزايد باطراد، في حين تضاعفت أعداد الوفيات بالمرض في أقلّ من أسبوع.
وقالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانغوا، خلال مؤتمر صحافي، إنّه "اعتباراً من 15 أغسطس، بلغت الحصيلة التراكمية في البلاد 2056 حالة إصابة و157 حالة وفاة".
وأضافت أنّ الحكومة تعتزم تكثيف عمليات التلقيح، وستصرف أموالاً من صندوق الكوارث الوطني "للتعامل مع هذه الحالة الطارئة".