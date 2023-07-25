المبعوث الفرنسي للبنان يجري مباحثات في بيروت لكسر جمود أزمة الشغور الرئاسي

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين مليشيا حزب الله وخصومها، ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.