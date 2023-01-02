روسيا تعلن مقتل العشرات من جنودها بمدينة "ماكيفكا" شرقي أوكرانيا

وتحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت إلى الأحد، أي في ليلة رأس السنة الجديدة، حين تم استهداف مبنى يضم الجنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم مؤخراً في روسيا.