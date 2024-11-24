ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3754 قتيلاً و15626 جريحاً

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، "إن تجدد غارات طيران الاحتلال على بلدات ومناطق متفرقة من لبنان أسفر عن مقتل 84 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن 213 آخرين مما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى 3754 قتيلاً و15626 جريحاً".