رابطة العالم الإسلامي تندّد بدعوة وزير إسرائيلي لإقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

أدانت رابطة العالم الإسلامي تصريح وزير في حكومة الاحتلال؛ دعا فيه إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندّد رئيس هيئة علماء المسلمين الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ بهذه التصريحات الهمجية في سياق مواصلة حكومة الاحتلال التعدّي على المقدّسات الإسلامية.
وحذر "العيسى"؛ من مخاطر تمادي حكومة الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والمساس بالوضعَيْن التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
وشدَّد على الضرورة المُلحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقف هذه الانتهاكات الإنسانية والقانونية، ووضع حد للجرائم الممنهجة التي تواصل حكومة الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء.