رابطة العالم الإسلامي تندّد بدعوة وزير إسرائيلي لإقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندّد رئيس هيئة علماء المسلمين الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ بهذه التصريحات الهمجية في سياق مواصلة حكومة الاحتلال التعدّي على المقدّسات الإسلامية.