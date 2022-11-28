تسيطر على ثلث تجارتها في أوروبا .. "يوروبول" تعتقل عصابة ضخمة لتهريب المخدرات

فككت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، شبكة ضخمة لتهريب المخدرات، تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، وأوقفت 49 مشتبهًا بهم من دول مختلفة، بينهم ستة يعتبرون "أهدافًا مهمة" في دبي، بحسب ما أعلنت "يوروبول"، اليوم (الاثنين).
وأوضحت الوكالة في بيان أنه جرى ضبط 30 طنًا من المخدرات، فيما أوقف مشتبه بهم في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا في إطار عملية دولية ضخمة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضافت أن مهربي مخدّرات تعتبرهم "يوروبول" أهدافًا مهمة، اجتمعوا لتشكيل ما يعرف بـ"كارتيل ضخم" كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا.
وبينت "يوروبول" أن دبي أوقفت مشتبهين يعدّان مهمين للغاية على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصَين على صلة بإسبانيا وآخرَين على ارتباط بفرنسا.
وأشارت إلى أن 13 شخصًا اعتقلوا في إسبانيا وستة في فرنسا و10 في بلجيكا، بينما أوقف 14 شخصًا عام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها.