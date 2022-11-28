تسيطر على ثلث تجارتها في أوروبا .. "يوروبول" تعتقل عصابة ضخمة لتهريب المخدرات

فككت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، شبكة ضخمة لتهريب المخدرات، تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا، وأوقفت 49 مشتبهًا بهم من دول مختلفة، بينهم ستة يعتبرون "أهدافًا مهمة" في دبي، بحسب ما أعلنت "يوروبول"، اليوم (الاثنين).