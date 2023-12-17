إصابة عسكريَّين سوريَّين بجروح في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

وتفصيلاً، نقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه في حدود الساعة الـ22.05 مساء اليوم نفذت إسرائيل "عدوانًا جويًّا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في ريف دمشق".