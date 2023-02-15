العالم
أوكرانيا تُسقط مناطيد أطلقتها روسيا لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في كييف
تتحرك تحت تأثير الرياح
أعلنت أوكرانيا، اليوم "الأربعاء"، إسقاط عدد من المناطيد التي أرسلتها روسيا لاختبار أنظمة دفاعها الجوي في كييف.
وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية للعاصمة الأوكرانية: "وفق المعلومات الأولية تمّ رصد نصف دزينة من الأجسام الجوية في المجال الجوي لكييف.. إنها عبارة عن مناطيد تتحرّك تحت تأثير الرياح"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت: "من الممكن أنّ تكون هذه الأجسام تحمل أنظمة عاكسة، وبعض معدّات التجسّس".
وتسببت المناطيد في انطلاق صافرات الإنذار من هجوم جوي على العاصمة الأوكرانية؛ الأمر الذي عادة ما يحدث عند اقتراب الصواريخ.