الأردن ينفي السماحَ لأمريكا باستخدام قواعده في نقل إمدادات إلى إسرائيل

نفى الجيشُ الأردني، اليوم "الثلاثاء"، صحةَ ما تردّد من أنباء عن استخدام الجيش الأمريكي قواعد عسكرية أردنية لنقل إمدادات لإسرائيل.
وأفاد مصدر عسكري بأن الأنباء التي جرى تداولها حول انطلاق طائرة عسكرية أمريكية من قاعدة أردنية؛ هي ادّعاء كاذب لا أساس له من الصحة"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف: أن الطائرة المشار إليها عبرت بعد حصولها على تصريح، وأنها تحمل ركابًا، ولا تحمل أي معدات.
وأشار إلى أن هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية.