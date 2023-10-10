الأردن ينفي السماحَ لأمريكا باستخدام قواعده في نقل إمدادات إلى إسرائيل

وأفاد مصدر عسكري بأن الأنباء التي جرى تداولها حول انطلاق طائرة عسكرية أمريكية من قاعدة أردنية؛ هي ادّعاء كاذب لا أساس له من الصحة"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".