مصر تحذّر من تداعيات غير مسبوقة للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

حذّرت مصر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة للهجوم البري الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحمّلت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.
وجددت مصر مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، محذرة من أن عدم التعامل الفوري من المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع؛ سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة.