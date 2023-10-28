مصر تحذّر من تداعيات غير مسبوقة للهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

وحمّلت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.