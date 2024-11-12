استشهاد 44 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة

وفي سياق متّصل أكدت هيئةُ مقاومة الجدار والاستيطان تصاعدَ اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في قرى سلفيت شمال الضفة الغربية؛ حيث أقدم عشرات المستوطنين اليوم على سرقة ثمار الزيتون، بعد الاعتداء على المزارعين.