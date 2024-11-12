استشهاد 44 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة

استشهد 44 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات بجروح مختلفة وحروق، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرِّقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 44 فلسطينيًّا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين، في قصف مدفعي وجوي على منازل وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزة.
من ناحية أخرى استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها تجاه شاب فلسطيني على حاجز عسكري في قرية دير شرف قرب مدينة نابلس؛ ما أدى لاستشهاده على الفور.
وفي سياق متّصل أكدت هيئةُ مقاومة الجدار والاستيطان تصاعدَ اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في قرى سلفيت شمال الضفة الغربية؛ حيث أقدم عشرات المستوطنين اليوم على سرقة ثمار الزيتون، بعد الاعتداء على المزارعين.