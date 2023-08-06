"السوداني": التنازل عن أراض عراقية شائعة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق

نفى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم، وجود أي قرار بالتنازل عن أراضٍ عراقية، مشيرًا إلى أن ما يشاع عن الأمر مجرد تضليل للرأي العام وتشويه للحقائق.
وقال السوداني في اتصال لبرنامج على قناة "العراقية" الممولة من الدولة متحدثًا للمواطنين: "الحديث حول التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تضليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق".
وأضاف: "بعد عام 2003 لم يتخذ أي قرار حول التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة".
وانتشرت قبل أيام معلومات عن تنازل العراق للكويت عن أراضٍ حدودية، لكن السلطات العراقية نفت ذلك، ولم تظهر أي وثيقة أو تصريح يؤكد المعلومات التي انتشرت.