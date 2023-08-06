"السوداني": التنازل عن أراض عراقية شائعة لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق

نفى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم، وجود أي قرار بالتنازل عن أراضٍ عراقية، مشيرًا إلى أن ما يشاع عن الأمر مجرد تضليل للرأي العام وتشويه للحقائق.