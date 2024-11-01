استشهاد 10 فلسطينيين في قصف على مدرسة نازحين بمخيم النصيرات

وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، ارتفاع عدد شهداء المخيم، اليوم، في القصف الجوي والمدفعي والبحري إلى 26 شهيدًا. ترافق ذلك مع توغل دبابات وجرافات قوات الاحتلال شمال المخيم، وتدمير مربعات سكنية كاملة.