استشهاد 10 فلسطينيين في قصف على مدرسة نازحين بمخيم النصيرات

استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، استهدف بوابة مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن عدة قذائف من مدفعية الاحتلال، أصابت بوابة لمدرسة بداخلها عائلات فلسطينية نازحة؛ مما أدى لاستشهاد عشرة على الأقل، وإصابة عدد آخر.
وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، ارتفاع عدد شهداء المخيم، اليوم، في القصف الجوي والمدفعي والبحري إلى 26 شهيدًا. ترافق ذلك مع توغل دبابات وجرافات قوات الاحتلال شمال المخيم، وتدمير مربعات سكنية كاملة.