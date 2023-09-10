شظايا طائرة بأراضيها .. رومانيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي بعد "انتهاك غير مقبول"

وقال يوهانيس إن عثور السلطات على "شظايا جديدة لطائرة مُسَيرة على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.. يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي لرومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، مع وجود مخاطر حقيقية على أمن مواطني رومانيا في المنطقة".