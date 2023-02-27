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بعد زيارة قصيرة إلى دمشق.. وزير الخارجية المصري يصل تركيا

"شكري" من المقرر أن يزور المناطق المنكوبة في الزلزال الأخير
وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
سبق
سبق

بعد زيارة خاطفة إلى العاصمة السورية دمشق، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مدينة أضنة جنوبي تركيا.

والتقى وزير الخارجية المصري نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم، حيث من المقرر أن يزور الوزير المصري مناطق الزلازل المنكوبة.

وقال وزير الخارجية التركي في تصريحات سابقة: "مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم والمساعدات لتركيا بعد الزلزال ونشكرها على ذلك ونقدر هذا الموقف ونحفظه".

وأشار إلى أنه سيدلي مع الوزير المصري بتصريحات مقتضبة أمام للصحفيين، كما أنهما سيزوران مرسين التي ستصل إليها سفينة مساعدات مصرية ثانية اليوم.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو

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