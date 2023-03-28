"التعاون الإسلامي" تُدين التفجير الانتحاري قرب الخارجية الأفغانية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس شارعاً في كابول يعرف بالحماية الأمنية المكثفة، ويضم العديد من المباني الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية الأفغانية.