"التعاون الإسلامي" تُدين التفجير الانتحاري قرب الخارجية الأفغانية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس شارعاً في كابول يعرف بالحماية الأمنية المكثفة، ويضم العديد من المباني الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية الأفغانية.
وأدى الانفجار لوقوع عدة ضحايا وعشرات الجرحى، ويعد ثاني هجوم من نوعه يستهدف وزارة الخارجية الأفغانية في الأشهر القليلة الماضية.
وعبّرت المنظمة عن بالغ القلق إزاء التفجيرات المتقطعة التي تستهدف المرافق الحكومية والسكان عبر أنحاء أفغانستان، مجددة التأكيد على دعوتها لسلطات الأمر الواقع في كابول لاستخدام التدابير اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الهجمات الدامية إلى العدالة.
وأعربت عن أخلص مواساتها وتعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجرحى التفجير الانتحاري المذكور.