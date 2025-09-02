استشهاد 10 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه على غزة عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي بعد توقف دام شهرين، مستهدفًا مختلف مناطق القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ 22 شهرًا من الحرب.