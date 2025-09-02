استشهاد 10 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة

استشهد (10) فلسطينيين، وأصيب آخرون بجراح، فجر اليوم، جراء غارات وقصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد (9) مدنيين في قصف استهدف عمارة سكنية مقابل ملعب الوحدة في شارع القدس بحي تل الهوى جنوب غرب المدينة.
كما أصيبت (3) نساء بجراح نتيجة قصف استهدف خيمة قرب جسر الشيخ رضوان شمال غرب غزة، حيث اندلعت النيران عقب سقوط قنابل إنارة أطلقتها قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها.
كما استشهد مواطن آخر في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية قرب مدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة شمالي القطاع.
وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى (63,557) شهيدًا، و(160,660) إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استأنف عدوانه على غزة عقب خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي بعد توقف دام شهرين، مستهدفًا مختلف مناطق القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ 22 شهرًا من الحرب.