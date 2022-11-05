بعد استدعاء واشنطن قاذفة نووية استراتيجية.. كوريا الشمالية تردّ بإطلاق 4 صواريخ باليستية

وإضافة إلى ذلك، فهي تشكل قوة ضاربة بعيدة المدى؛ حيث إنها توجه ضربات عميقة باستخدام 24 صاروخًا من طراز إيه جي إم-158، وذلك يسمح لها بشنّ هجمات مؤثرة على بُعد مئات الكيلومترات.