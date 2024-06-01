روسيا تفتح جبهة جديدة شمال أوكرانيا.. هل تستولي على خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد؟
فتحت روسيا جبهة جديدة في غزوها لأوكرانيا، حيث شنت هجومًا مفاجئًا في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، بعد أن ركزت معظم قواتها هذا العام على الشرق، وشهد الهجوم، اختراق آلاف الجنود الروس للحدود الشمالية، وأجبرت أوكرانيا على نقل قوات من مناطق أخرى للدفاع عن مواقعها، وهو بمثابة مثال على كيفية استغلال روسيا لنقاط الضعف الرئيسية في أوكرانيا، المتمثلة في عدم كفاية القوى البشرية، ونقص المدفعية، والدفاعات الجوية المتناثرة، والتحصينات الدفاعية غير الكافية.
وتتشبث الألوية الأوكرانية على الخطوط الأمامية، بينما تنتظر بيأس الذخائر من الحلفاء والمجندين الجدد لتوفير بعض القوى البشرية التي تشتد الحاجة إليها، وقد حددت شبكة "سي إن إن"، الخطوط الأمامية الثلاثة الرئيسية التي يحتدم فيها القتال الآن، وتتبع المكاسب الهامشية التي حققتها روسيا على طول خط الجبهة، الذي كان مجمداً لأشهر.
هجمات مكثفة
في الشمال، تهدف قوات موسكو إلى جعل قواتها في نطاق مدفعية الأنابيب في مدينة خاركيف، وعلى طول الجبهة الجنوبية، تدور المعركة على طول الجبهة الجنوبية لاستعادة القرى، التي تم تحريرها خلال الهجوم المضاد، الذي شنته أوكرانيا العام الماضي والتوغل أكثر في الأراضي الأوكرانية، وفي الوقت نفسه، تتسابق أوكرانيا لإصلاح نقاط ضعفها الحالية بعد أن وجدت نفسها في الخلف، حيث تتعهد بالقتال ”بيتًا بيتًا وشارعًا شارعًا“.
وشهد الهجوم عبر الحدود سيطرة الروس بسرعة على عدة قرى، حيث كثّفت روسيا هجماتها في المنطقة في محاولة للسيطرة على المستوطنات الرئيسية في فوفتشانسك وليبتسي، التي تقع على بُعد حوالي 30 كيلومترًا شمال خاركيف، وتتعرض لقصف روسي عنيف.
وسيسمح الاستيلاء على القرى الكبيرة للقوات الروسية، بوضع المدفعية في مرمى نيران المدفعية في مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، التي هي بالفعل عرضة للهجمات الصاروخية، كما أظهرت الضربة التي استهدفت متجرًا للأجهزة في نهاية هذا الأسبوع، كما يسمح الهجوم أيضًا لروسيا بتحويل الموارد الأوكرانية المستنزفة بالفعل بعيدًا عن الخطوط الأمامية الأخرى، وإنشاء منطقة عازلة من الهجمات الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية. على سبيل المثال، تعرضت مدينة بيلغورود الروسية القريبة، على سبيل المثال، لهجوم أوكراني متزايد في الأشهر الأخيرة.
تقدم مطرد
وقبل هجوم خاركيف، كانت روسيا تركز قدراتها الهجومية إلى حد كبير في الشرق، حيث كانت تتقدم ببطء منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مع تعثر الهجوم المضاد الذي كان متوقعًا للغاية في أوكرانيا الصيف الماضي، ولا تزال السيطرة على المعقل الصناعي الشرقي لأوكرانيا - المعروف باسم دونباس - هدفًا رئيسيًا للكرملين، وفي فبراير، حققت قوات موسكو نجاحًا كبيرًا على طول هذه الجبهة عندما استولت على بلدة أفدييفكا، ومنذ ذلك الحين، أحرزت القوات الروسية تقدمًا مطردًا غربًا في اتجاه بوكروفسك، التي تُعد مركزًا عسكريًا حيويًا في المجهود الحربي الأوكراني.
وعلى بعد بضع عشرات الكيلومترات إلى الشمال، استعاد الروس السيطرة على مدينة باخموت الشرقية في ربيع العام الماضي بعد معركة طاحنة استمرت تسعة أشهر. والآن، تتقدم القوات الروسية غربًا نحو تشاسيف يار، ومن شأن السيطرة على الأرض المرتفعة، التي تقع عليها البلدة أن تجعل قوات بوتين أقرب إلى مدينة كراماتورسك الاستراتيجية.
وإلى الجنوب، تتعرض القوات الأوكرانية للضغط جنوب شرق زابوريزهيا، وهي واحدة من المناطق القليلة، التي حققت فيها القوات الأوكرانية نجاحًا، وإن كان متواضعًا في حجمه، في الهجوم المضاد، الذي شنته في الصيف الماضي.
وتبدلت السيطرة على قرية روبوتين، وهي قرية صغيرة مدمرة بالكامل الآن، عدة مرات خلال الحرب. فقد استولت عليها القوات الروسية لأول مرة في أوائل مارس (آذار) 2022، وادعت موسكو مرة أخرى سيطرتها عليها في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما نفته أوكرانيا، وتسلط معركة روبوتين الضوء على سيولة ساحة المعركة، وهي مثال صارخ على طبيعة القتال، حيث تُحسم الحرب في معارك وحشية على القرى المهجورة في كثير من الأحيان.