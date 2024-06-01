روسيا تفتح جبهة جديدة شمال أوكرانيا.. هل تستولي على خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد؟

وقبل هجوم خاركيف، كانت روسيا تركز قدراتها الهجومية إلى حد كبير في الشرق، حيث كانت تتقدم ببطء منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مع تعثر الهجوم المضاد الذي كان متوقعًا للغاية في أوكرانيا الصيف الماضي، ولا تزال السيطرة على المعقل الصناعي الشرقي لأوكرانيا - المعروف باسم دونباس - هدفًا رئيسيًا للكرملين، وفي فبراير، حققت قوات موسكو نجاحًا كبيرًا على طول هذه الجبهة عندما استولت على بلدة أفدييفكا، ومنذ ذلك الحين، أحرزت القوات الروسية تقدمًا مطردًا غربًا في اتجاه بوكروفسك، التي تُعد مركزًا عسكريًا حيويًا في المجهود الحربي الأوكراني.