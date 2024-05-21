تسارع محاكمة "ترامب".. هل ينجح في استغلالها للعودة إلى البيت الأبيض؟

وفي يوم حافل بالمحكمة اتهم القاضي خوان ميرشان، أمس، أحد شهود الدفاع بمحاولة تبرئته، بينما اعترف مايكل كوهين، الرجل الذي كان يُصلح الأمور لترامب سابقًا، بشكل مثير للدهشة بسرقة آلاف الدولارات من شركة رئيسه السابق، ولكن وسط الضجيج، هناك أيضًا شعور واضح بأن هذه المحاكمة - التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل البلاد، نظرًا لسعي "ترامب" لاستعادة البيت الأبيض - تقترب الآن من نهايتها الحاسمة، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.