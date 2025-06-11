مجلس حقوق الإنسان الأممي يستعد للدورة الـ 59 وقضية فلسطين تتصدر جدول الأعمال

وتناقش الدورة، الأوضاع في عدد من البلدان التي تستدعي الاهتمام، ومنها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسودان وميانمار، وسوريا، وأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وشبه جزيرة القرم.