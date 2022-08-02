احتدام التوتر في سماء تايوان.. مقاتلات أمريكية ترافق طائرة بيلوسي والصين تغلق المجال الجوي وتنشر مقاتلاتها

احتدمت التوترات في سماء تايوان بين الولايات المتحدة والصين، حيث ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم رفع ثماني مقاتلات أمريكية من طراز F-15 وخمس طائرات للتزود بالوقود من قاعدة عسكرية في اليابان في الهواء لمرافقة طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، المتوجهة إلى تايوان رغم معارضة الصين للزيارة وقيامها بإغلاق المجال الجوي ونشر مقاتلاتها.
ونقلت قناة NHK اليابانية عن مكتب دفاع أوكيناوا، أن ما مجموعه 22 طائرة، بما في ذلك طائرات التزود بالوقود الجوي من طراز KC_135، حلقت إلى قاعدة كادينا العسكرية الأمريكية في أوكيناوا من قواعد خارجية.
وفي عدد غير عادي، أقلعت خمس من هذه الطائرات في تتابع سريع بعد الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، تلتها ثماني مقاتلات من طراز F-15 متمركزة في قاعدة كادينا الجوية، والتي أقلعت أيضًا متجهة جنوب أوكيناوا.
ومن المتوقع أن تهبط الطائرة العسكرية الأمريكية التي يعتقد أن بيلوسي على متنها، في تايوان في غضون ساعة، وسط توترات محتدمة بين الولايت المتحدة والصين التي تعارض بشدة هذه الزيارة وهددت بأن أمريكا ستدفع ثمنها.
وفي سياق ذي صلة، قالت وسائل إعلام، إن الصين أغلقت مجالها الجوي على الساحل الشرقي قرب تايوان أمام الطائرات المدنية قبيل وصول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان.
فيما قالت وكالة "رويترز"، إن مقاتلات حربية صينية تحلق بكثافة قرب مضيق تايوان قبيل وصول طائرة "بيلوسي" إلى تايبيه.
هذا وقد أدان جون كيربي، المنسق الاستراتيجي للاتصالات في مجلس الأمن القومي، التصعيد الخطابي من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى المنطقة، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع".
وقال للصحفيين، الاثنين: "لا يوجد سبب لبكين لتحويل زيارة محتملة، بما يتفق مع وقوف السياسة الأمريكية، في نوع من الأزمات أو الصراع، أو استخدامها كذريعة لزيادة النشاط العسكري العدواني في أو حول مضيق تايوان".