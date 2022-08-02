احتدام التوتر في سماء تايوان.. مقاتلات أمريكية ترافق طائرة بيلوسي والصين تغلق المجال الجوي وتنشر مقاتلاتها

وفي عدد غير عادي، أقلعت خمس من هذه الطائرات في تتابع سريع بعد الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، تلتها ثماني مقاتلات من طراز F-15 متمركزة في قاعدة كادينا الجوية، والتي أقلعت أيضًا متجهة جنوب أوكيناوا.