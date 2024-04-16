فرنسا تدين جرائم عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية

وكانت هذه المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا.