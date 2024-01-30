"أسبوع ينذر بالمخاطر".. تفاقم الأزمة في فرنسا مع إعلان المزارعين "حصار" باريس

وبعد ظهر الاثنين، اجتمع ماكرون مع عدد من الوزراء في الإليزيه "للنظر في الوضع الزراعي"، قبل أن يجري زيارة دولة إلى السويد يومي الثلاثاء والأربعاء، على أن يحضر اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الأوروبي في بروكسل الخميس.