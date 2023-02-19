يوجد أمامها تمثال صلاح الدين الأيوبي.. الطيران الإسرائيلي يقصف "قلعة دمشق"

وموقع القلعة الحالي أنشئ في سنة 1076 بواسطة آتسيز بن أوق أحد أمراء الحرب التركمان، وعلى الرغم من أنه من الممكن أن تكون قد أنشئت قبل ذلك، لكن لم يثبت أي دليل أن القلعة قد شيدت في هذا المكان في الفترات الهلنستية والرومانية، بعد اغتيال آتسيز بن أوق، وأنهى مشروع بناء القلعة الأمير تتش بن ألب أرسلان سلطان دمشق ومؤسس سلاجقة الشام.