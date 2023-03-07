مزحة و"يد خفية ظاهرة".. موسكو: واشنطن تبذل قصارى جهدها لإطالة الحرب!

وأوضح "بيسكوف"، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الصيني: "هنا، ربما يمكننا أن نختلف مع رفاقنا الصينيين. هذه، بالطبع، مزحة. هل تعرفون لماذا هي مزحة؟ لأن هذه اليد ليست غير مرئية، هذه اليد مرئية. هذه اليد هي واشنطن. واشنطن لا تريد نهاية هذه الحرب، واشنطن تريد وهي تفعل كل شيء لإطالة أمد هذه الحرب. هذه هي اليد الظاهرة".