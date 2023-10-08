"الصحة" الفلسطينية: مقتل 256 بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي على غزة

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قصفت برجًا فلسطينيًّا وسط مدينة غزة، المكوّن من نحو 100 شقة، ويضم مكاتب صحفية ومؤسسات، ودمّرته بالكامل، بعد استهدافه بعددٍ من الصواريخ.