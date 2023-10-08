"الصحة" الفلسطينية: مقتل 256 بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، في تحديث لأرقام القتلى والمصابين منذ صباح أمس السبت، "استشهاد 256 مواطناً بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 مواطناً بجروح مختلفة من بينهم 121 طفلاً.
وكانت قد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة بنايات سكنية في قطاع غزة، مخلّفة أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قصفت برجًا فلسطينيًّا وسط مدينة غزة، المكوّن من نحو 100 شقة، ويضم مكاتب صحفية ومؤسسات، ودمّرته بالكامل، بعد استهدافه بعددٍ من الصواريخ.
كما قصفت طائرات الاحتلال بنايتيْن سكنيتيْن في بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.