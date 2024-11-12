تصعيد أمريكي ضد الحوثيين.. غارات ومسيّرات تستهدف قيادات ومخازن أسلحة متطورة في اليمن

وأشارت التقارير إلى أن هجمات الحوثيين المتزايدة منذ نوفمبر من العام الماضي، تسببت في اضطرابات واسعة في حركة التجارة العالمية؛ ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا للتدخل بشكل مباشر.