تصعيد أمريكي ضد الحوثيين.. غارات ومسيّرات تستهدف قيادات ومخازن أسلحة متطورة في اليمن

في تصعيد نوعي على الساحة اليمنية، نفّذ الطيرانُ الأمريكي أمس سلسلةَ غارات مكثَّفة على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية، أعقبتها ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت قيادات حوثية قرب منطقة البيضاء وسط اليمن.
وأفادت مصادر "العربية" بأن المسيّرة الأمريكية أصابت مركبة كانت تقلّ قياديين من الجماعة في منطقة الصومعة.
ويأتي هذا التحرك الأمريكي بعدما أطلقت جماعة الحوثي ثلاثة صواريخ من مناطق الدريهمي وباجل في الحديدة، مستهدفة الملاحة الدولية؛ الأمر الذي دفع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى التحرك السريع.
وأعلن البنتاغون أن مقاتلات أمريكية استهدفت منشآت لتخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين، في ضربة وقائية تهدف إلى حماية الطرق التجارية الحيوية.
وأشارت التقارير إلى أن هجمات الحوثيين المتزايدة منذ نوفمبر من العام الماضي، تسببت في اضطرابات واسعة في حركة التجارة العالمية؛ ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا للتدخل بشكل مباشر.
ونتيجة لهذه الهجمات أقدم أصحاب السفن على إعادة توجيه مساراتهم بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس؛ ممّا أجبرهم على الإبحار عبر الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.