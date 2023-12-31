عالمة لغوية ومصممة أزياء.. ملكة الدنمارك تتنحى بعد 52 عامًا في الحكم

أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية يوم الأحد، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام ابنها ولي العهد الأمير فريدريك.
وفي التفاصيل، قالت الملكة مارغريت الثانية خلال خطابها بمناسبة العام الجديد، إنها تعتزم التخلي عن العرش في الرابع عشر من يناير المقبل، والذي يوافق الذكرى الثانية والخمسين لاعتلائها العرش في سن الحادية والثلاثين بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع.
وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، القرار في بيان صحافي أشادت فيه بالملكة (83 عامًا) وقدمت "شكرًا صادقًا لصاحبة الجلالة الملكة على تفانيها مدى الحياة وجهودها الدؤوبة من أجل المملكة"، وفقًا للعربية نت.
ولطالما كانت مارغريت، المدخنة الشرهة التي يبلغ طولها مترًا واثنين وثمانين سنتيمترًا، إحدى أكثر الشخصيات شعبية بين جموع الشعب.
وغالبًا ما كانت تسير في شوارع كوبنهاغن دون مرافقين تقريبًا، وحازت إعجاب الدنماركيين بودها وحفاوتها بالآخرين ومواهبها كعالمة لغوية وكمصممة أزياء أيضًا.
وكانت مارغريت متزلجة متحمسة أيضًا وعضوًا في وحدة القوات الجوية الدنماركية النسائية كأميرة، وانضمت لدورات التدريب على رياضة الجودو، كما خاضت اختبارات التحمل في الثلج، وظلت مارغريت متماسكة حتى مع تقدمها في السن.
وفي عام 2011 وبعد ما بلغت السبعين، زارت القوات الدنماركية في أفغانستان مرتدية زيًا عسكريًا من قطعة واحدة.
وبوصفها الملكة، اعتادت التنقل عبر البلاد وزيارة غرينلاند وأرخبيل جزر فارو- وكلاهما يتبعان مملكة الدنمارك ويتمتعان بحكم شبه ذاتي- بشكل منتظم، حيث كانت تجد في انتظارها حشودًا مبتهجة في كل مكان.