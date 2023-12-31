عالمة لغوية ومصممة أزياء.. ملكة الدنمارك تتنحى بعد 52 عامًا في الحكم

وفي التفاصيل، قالت الملكة مارغريت الثانية خلال خطابها بمناسبة العام الجديد، إنها تعتزم التخلي عن العرش في الرابع عشر من يناير المقبل، والذي يوافق الذكرى الثانية والخمسين لاعتلائها العرش في سن الحادية والثلاثين بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع.