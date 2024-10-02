مع تصاعد التوترات.. إيران تهدد بتدمير كل البنى التحتية لإسرائيل بعد الهجمات الصاروخية

من جانبها أكدت إسرائيل أن القصف استهدف أكثر من 180 صاروخًا باليستيًّا؛ في حين تحدثت إيران عن 200 صاروخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، وهزت الانفجارات القدس وغور الأردن. ولم تسجل إصابات في إسرائيل، لكن رجلًا قُتِل في الضفة الغربية.