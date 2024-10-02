مع تصاعد التوترات.. إيران تهدد بتدمير كل البنى التحتية لإسرائيل بعد الهجمات الصاروخية

هدد رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري، بتصعيد الهجمات على إسرائيل وتدمير "كل البنى التحتية"؛ في حال ردت إسرائيل على القصف الإيراني الذي استهدفها مساء الثلاثاء؛ وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وجاء هذا التصريح بعد إطلاق إيران نحو 200 صاروخ "باليستي فرط صوتي" على إسرائيل؛ ردًّا على اغتيالات نفّذتها إسرائيل وعمليات عسكرية في لبنان ضد "حزب الله" وقطاع غزة.
وبحسب "سكاي نيوز" فقد أعلنت إيران اليوم، انتهاء هجومها الصاروخي ما لم تحدث "استفزازات أخرى"؛ بينما تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على ما وصفوه بـ"التصعيد الخطير" من طهران.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن "العملية انتهت ما لم يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الرد"؛ وفقًا لوكالة "رويترز".
من جانبها أكدت إسرائيل أن القصف استهدف أكثر من 180 صاروخًا باليستيًّا؛ في حين تحدثت إيران عن 200 صاروخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، وهزت الانفجارات القدس وغور الأردن. ولم تسجل إصابات في إسرائيل، لكن رجلًا قُتِل في الضفة الغربية.
وقد وصفت إيران هجومها بأنه "دفاعي"، واستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض معظم الصواريخ بالتعاون مع الولايات المتحدة.
من جهته، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنًا باهظًا" على هذا الهجوم؛ فيما قالت إيران إن أي رد سيقابل بـ"تدمير واسع" للبنية التحتية الإسرائيلية.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات الإقليمية بعد تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وقطاع غزة؛ فيما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.