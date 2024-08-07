سفير أمريكا بطوكيو يغيب عن ذكرى قنبلة ناغازاكي بسبب إسرائيل

في المقابل دعا عمدة هيروشيما السفير الإسرائيلي في اليابان، يوم الثلاثاء، إلى مراسم إحياء ذكرى إلقاء القنبلة الأولى على المدينة، وكان ضمن 50 ألف شخص، بينهم إيمانويل، ومبعوثون آخرون، مع عدم دعوة ممثلين عن السلطة الفلسطينية.