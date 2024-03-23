اعتقال منفذي هجوم موسكو وارتفاع عدد القتلى إلى 115 شخصًا

أعلن الكرملين، السبت، توقيف 11 شخصًا، بينهم "المهاجمون الأربعة" في الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش، ونفذه مسلحون في صالة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، حسب وكالة "رويترز".
أعلنت لجنة التحقيق الروسية، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الذي وقع، الجمعة، في قاعة للحفلات في موسكو وتبناه تنظيم داعش، إلى 115 شخصًا، حسب وكالة "فرانس برس".
وكانت اللجنة قد أشارت في حصيلة سابقة، السبت، إلى مقتل 93 شخصًا من جرّاء هذا الهجوم، لافتة إلى أنه "من المتوقع أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع".
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن الكرملين، السبت، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس، فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا مشبهًا بهم، موضحة أن 4 منهم "ضالعون في الهجوم على نحو مباشر".
وقال جهاز الأمن الاتحادي، إن منفذي هجوم موسكو "كانوا يتجهون نحو الحدود مع أوكرانيا، عندما تم اعتقالهم في وقت مبكر السبت".
وأضاف، وفق "إنترفاكس"، أنهم "كانوا على اتصال مع أشخاص على الجانب الأوكراني"، لافتًا إلى أن الهجوم "تم التخطيط له بعناية".
يذكر أن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، نفى، الجمعة، أي صلة لكييف بالهجوم.
وفي وقت سابق، أعلن عضو في مجلس النواب الروسي، ألكسندر خينشتين، على تطبيق تلغرام، أن "اثنين من المشتبه في ضلوعهم بتنفيذ الهجوم، تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية، بعد مطاردة بالسيارات".
وأضاف أن مشتبهًا بهم آخرون "فروا على الأقدام إلى غابة قريبة".
من جانبه، أكد الكرملين أن "العمل جار" لرصد المزيد من المتواطئين.