"حماس" ترد على "نتنياهو": الدولة الفلسطينية ستقوم رغماً عن إسرائيل

أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الدولة الفلسطينية ستقوم بإرادة فلسطينية وعربية ودولية، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصدي لذلك.
وأوضح النونو في تصريحات لقناتي "العربية/الحدث" اليوم الجمعة، أن إجبار وفد نتنياهو على التصفيق والصافرات أثناء خطابه يعكس ما وصفه بـ"جنون العظمة"، مضيفًا أن إذاعة كلمته عبر مكبرات الصوت فوق الدبابات والآليات في غزة يعكس "ساديته".
وأضاف أن مقاطعة خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة تمثل أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين، مشددًا على أن المكان الحقيقي لنتنياهو هو السجن كمجرم حرب وليس منبر الأمم المتحدة.
وأكد النونو أن وقف الحرب ومحاسبة إسرائيل يمثلان الموقف الأخلاقي والإنساني المطلوب من قادة العالم، مشددًا على تمسك الحركة بحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم واستكمال مسيرة إقامة دولتهم.
وكان نتنياهو قد أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل لن توقف الحرب في غزة قبل عودة الأسرى، وقال: "يجب أن ننهي مهمتنا في غزة، الحرب ستتوقف باستسلام حماس وتسليم المحتجزين".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد "انتحارًا" لبلاده، واصفًا الاعتراف الدولي بها بأنه "ضرب من الجنون". وأضاف: "قرار رفض الدولة الفلسطينية ليس لحكومتي فقط، وإنما لشعب إسرائيل".
كما اعتبر أن الفلسطينيين لا يريدون حل الدولتين، قائلاً: "كانت لديهم دولة في غزة فهاجمونا". وأكد أن لإسرائيل دورًا أمنيًا في غزة بعد انتهاء الحرب.
خطاب نتنياهو قوبل بخروج واسع لعدد من الوفود الدولية التي غادرت القاعة أثناء صعوده للمنبر، فيما علا تصفيق عدد من مؤيديه المدعوين لحضور الجلسة.