"حماس" ترد على "نتنياهو": الدولة الفلسطينية ستقوم رغماً عن إسرائيل

وكان نتنياهو قد أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إسرائيل لن توقف الحرب في غزة قبل عودة الأسرى، وقال: "يجب أن ننهي مهمتنا في غزة، الحرب ستتوقف باستسلام حماس وتسليم المحتجزين".