على خطى أميركا.. بريطانيا تعلق تمويلها المستقبلي "للأونروا"

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل شنيع نددت به الحكومة البريطانية مرارًا"، وفقاً لـ"رويترز".