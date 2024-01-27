على خطى أميركا.. بريطانيا تعلق تمويلها المستقبلي "للأونروا"

أعلنت بريطانيا اليوم (السبت)، انضمامها إلى الولايات المتحدة في الوقف المؤقت للتمويل الموجه إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة في المستقبل.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "تشعر المملكة المتحدة بالفزع إزاء الاتهامات بضلوع موظفين في الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، وهو عمل شنيع نددت به الحكومة البريطانية مرارًا"، وفقاً لـ"رويترز".
وبينت الوزارة أنها تراجع الاتهامات المقلقة بشأن ضلوع موظفين في "الأونروا" في هجوم حركة حماس على إسرائيل.