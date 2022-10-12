واشنطن: نركِّز الآن على احتجاجات إيران.. وصفقة النووي لا تبدو وشيكة

وتضمَّن رد طهران لاحقًا المطالبة بوقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع إيرانية غير معلنة، عُثر فيها قبل سنوات على آثار يورانيوم، فضلاً عن التزام واشنطن بعدم الانسحاب ثانية من الاتفاقية كما حصل في 2018؛ الأمر الذي يضع المحادثات ثانية في مهب الريح.