حماس: لا مفاوضات أو تبادل أسرى حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

يأتي هذا بينما حدّثت إسرائيل حصيلة المحتجزين في غزة ارتفاعاً إلى 138، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، بعدما أضافت للقائمة شخصاً كان اعتُبر منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر في عداد المفقودين.