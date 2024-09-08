بعد مسيرة استمرّت 140 عامًا.. بريطانيا تودع الفحم وتقترب من "صفر" انبعاثات كربونية

وعند تشغيل محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم، فإن ثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، وجسيمات دقيقة، وزئبق؛ تنطلق كلها في الهواء والأنهار والجداول والبحيرات، وهذه الانبعاثات لا تتسبّب في تدهور البيئة وحسب، بل إن هناك أدلة مستقرة منذ وقت طويل تؤكد الخطر الذي تشكله على صحة الإنسان؛ إذ قدرت التقارير الطبية الصادرة عن الحكومة البريطانية أن "الضباب الدخاني العظيم" في لندن، الناجم عن حرق الفحم وعادم الديزل، كان السبب المباشر لوفاة 4 آلاف نسمة في عام 1952.