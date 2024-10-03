غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت.. وحزب الله يؤكد مقتل 17 عسكريًا إسرائيليًا

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن "غارة إسرائيلية استهدفت مستودعًا متاخمًا للمطار" جنوب بيروت، حيث شنّت إسرائيل سلسلة غارات، الخميس، استهدفت الضاحية الجنوبية، المعقل الأساس لحزب الله. ولم تتضح على الفور ماهية المستودع أو محتوياته، كما شنت إسرائيل غارتين على بلدة الخيام جنوبي لبنان.