غارة إسرائيلية قرب مطار بيروت.. وحزب الله يؤكد مقتل 17 عسكريًا إسرائيليًا

استهدفت غارة إسرائيلية، الخميس، مستودعًا متاخمًا لمطار بيروت، على ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله اللبناني مع استمرار الضربات الجوية المكثفة منذ 23 سبتمبر.
وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن "غارة إسرائيلية استهدفت مستودعًا متاخمًا للمطار" جنوب بيروت، حيث شنّت إسرائيل سلسلة غارات، الخميس، استهدفت الضاحية الجنوبية، المعقل الأساس لحزب الله. ولم تتضح على الفور ماهية المستودع أو محتوياته، كما شنت إسرائيل غارتين على بلدة الخيام جنوبي لبنان.
وأعلن حزب الله أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود إسرائيل خلال مواجهات، الخميس، بلغ 17 ضابطًا وجنديًا، وفقًا للعربية نت.
وفي المقابل، أعلن المكتب الصحافي في الجيش الإسرائيلي، أن قواته تواصل تكبد خسائر في الأيام الأولى من العملية البرية جنوبي لبنان، مشيرًا إلى مقتل تاسع جنوده خلال المعارك.
وبحسب البيان، لقي ضابط برتبة نقيب ويبلغ من العمر 21 عامًا مصرعه، يوم الأربعاء 2 أكتوبر، خلال المعارك جنوبي لبنان. بذلك، يبلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى جنوبي لبنان منذ بداية العملية البرية 9 أشخاص.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 2 أكتوبر عن مقتل 8 من جنوده، وإصابة 7 آخرين.