غارات إسرائيلية تهز صنعاء وتخلف 4 قتلى وعشرات الجرحى.. والحوثيون يتوعدون بالرد

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أنه استهدف ما وصفها بمواقع "عسكرية" تابعة للحوثيين، شملت مناطق قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود. وأضاف أن هذه الغارات جاءت "رداً على الهجمات المتكررة التي شنّها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومدنييها، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيّرة خلال الأيام الأخيرة".