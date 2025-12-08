عرض عسكري في دمشق بمناسبة ذكرى "التحرير"

وكان الرئيس الشرع قد أدى صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير، وألقى كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: "لن يقف في وجهنا أحد مهما كبر أو عظم، وسنواجه جميع التحديات معًا".