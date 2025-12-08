عرض عسكري في دمشق بمناسبة ذكرى "التحرير"

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الإثنين، عرضًا عسكريًّا بمناسبة الذكرى الأولى لـ"تحرير سوريا"، بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن العرض، الذي نظمته وزارة الدفاع، أُقيم على أوتوستراد المزة، وتزامن مع تحليق للطيران المروحي فوق سماء العاصمة.
وتوافد المواطنون إلى ساحة الأمويين للمشاركة في الفعاليات، وسط استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفالات في محيط الساحة.
وكان الرئيس الشرع قد أدى صلاة الفجر في المسجد الأموي الكبير، وألقى كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: "لن يقف في وجهنا أحد مهما كبر أو عظم، وسنواجه جميع التحديات معًا".
وأضاف: "من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، سنعيد سوريا قوية تليق بحاضرها وماضيها العريق".
وذكرت "سانا" أن الشرع وضع قطعة من ثوب الكعبة المشرفة داخل المسجد، وهي هدية تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.