"لن يثير اهتمام أحد".. هل ستحقق زيارة "نتنياهو" إلى أميركا أهدافها؟

توجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم (الاثنين)؛ للقاء رئيسها جو بايدن، وإلقاء كلمة في الكونغرس، رغم انخفاض سقف توقعات الزيارة في أوساط الإسرائيليين، الذين يعتقدون أنها تجيء في وقت لن تكون فيه الأضواء مسلَّطة على "نتنياهو"، بعد إعلان "بايدن" عدم الترشح لفترة رئاسية ثانية، فهل تحقق زيارة "نتنياهو" إلى واشنطن أهدافها؟
رغم أن "نتنياهو" انتظر هذه الزيارة كثيرًا، فإنها تأتي في أجواء ليست هي الأفضل بالنسبة له، إذ يصل واشنطن بعد يوم واحد فقط من إعلان "بايدن" اعتزامه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، وقبل صعوده سلم الطائرة، ذكر أنه سيبحث مع "بايدن" عدة قضايا مشتركة، ولم يُخفِ تخوفه من الحالة السياسية القائمة في الولايات المتحدة قائلاً: "إسرائيل تقاتل على سبع جبهات في وقت يشوبه عدم اليقين السياسي في واشنطن".
ونصح البعض "نتنياهو" بعدم السفر وإلغاء الزيارة حتى ولو في اللحظة الأخيرة، وكان من ضمن هؤلاء إيتمار إيشنر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي وصف الزيارة بأنها ستكون هامشية وغير ضرورية، مشيراً إلى أن "نتنياهو" سيحتاج لدى حديثه في الكونغرس الأميركي إلى تصفيق حار من الأعضاء والوقوف أكثر من مرة وهو يتحدث عن الوضع الإسرائيلي، مما يعيد له الثقة أمام الجمهور الإسرائيلي، لكن في الظروف الراهنة، فإنه لن يثير اهتمام أحد في واشنطن، كما أن الاهتمام بخطابه في الكونغرس سيقّل بشدة.
ورغم تأكيد مكتب "نتنياهو" على لقاء "بايدن"؛ فإن هذا اللقاء سيتوقف على الحالة الصحية للرئيس الأميركي، الذي يتعافى من إصابته بفيروس كورونا، وتأتي الزيارة في توقيت حساس مليء بالتحديات، ويرى محللون أن لقاء "نتنياهو" بالرئيس الأميركي غير المرشح لفترة جديدة كان سيختلف تماماً عنه لو أن "بايدن" كان يستعد للترشح لفترة رئاسية ثانية.
فاللقاء مع "بايدن" لو أنه الرئيس المحتمل لدورة رئاسة ثانية كان سيحمل أبعادًا استراتيجية وسياسية أعمق، إذ ستكون له سلطة اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، وكان سيتم التركيز في مثل هذه الزيارة على القضايا الأمنية المشتركة، مثل التهديد الإيراني، والتعاون العسكري، والتطبيع مع الدول العربية، كما كانت ستُناقش القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة على استقرار المنطقة، مثل الوضع في لبنان وسوريا وعملية السلام مع الفلسطينيين، أما في زيارة "نتنياهو" لـ"بايدن" المتنحي، الذي قرر عدم خوض جولة انتخابية ثانية بعد سلسلة انتقادات داخلية، فإن السياق يختلف تماماً؛ وبالتالي فإن الزيارة لن تحقق أهدافها.
فـ"بايدن" في هذه الحالة في وضع سياسي أضعف، وقدرته على اتخاذ قرارات جريئة محدودة لقرب انتهاء ولايته وتأثير الانتقادات الداخلية عليه، ومن ثم فإن هذه الزيارة قد تركز أكثر على الحفاظ على الوضع الراهن، وتجنب اتخاذ قرارات مثيرة للجدل قد تؤثر على الانتخابات المقبلة.
والسيناريوهات الخاصة بنتائج الزيارة قبل انسحاب "بايدن" من السباق الانتخابي وبعده متعددة، فهناك سيناريو آخر محتمل يجد فيه الرئيس الأميركي نفسه محررًا من كل القيود والتحفظات، التي كان يبديها إزاء حكومة "نتنياهو"، ولربما يصبح أكثر انتقادًا لسلوك "نتنياهو" وحكومته خاصة فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة ونتائجها واستهداف المدنيين وخطط اليوم التالي، ولا يستبعد البعض أن يقرر "بايدن" أن يجعل من نفسه زعيمًا تاريخيًا للولايات المتحدة ويترك أثرًا في الشرق الأوسط، فيلجأ مثلاً إلى فعل كل ما في وسعه من أجل دفع إسرائيل لإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة "حماس".
ومن الوارد أن يحاول "بايدن" المتحرر من قيود الدبلوماسية؛ نزع أي تصريح من "نتنياهو" يبدي فيه استعداده لإقامة دولة فلسطينية لتمهيد الطريق أمام المزيد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المنطقة، وقد يصل به الأمر إلى التحرر من كل القيود والضغوط السياسية، مما يعطيه جرأة تصفية الحساب مع "نتنياهو"، الذي لم يستجب كما يجب لمطالب الإدارة الأميركية خلال الحرب.
ويتساءل البعض، هل يمكن أن يفجر "بايدن" مفاجأة في مجلس الأمن الدولي، ويعمل على منع تصويت بلاده على قرار يمنح الفلسطينيين شيئا من حقوقهم، مثلما فعل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عندما قرر عدم استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ لكن مثل هذه القرارات لن تكون فردية بطبيعة الحال، وستحاول إدارة "بايدن" وضع ضوابط على تصرفات الرئيس قبل رحيله عن الساحة السياسية.