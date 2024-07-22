"لن يثير اهتمام أحد".. هل ستحقق زيارة "نتنياهو" إلى أميركا أهدافها؟

ونصح البعض "نتنياهو" بعدم السفر وإلغاء الزيارة حتى ولو في اللحظة الأخيرة، وكان من ضمن هؤلاء إيتمار إيشنر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الذي وصف الزيارة بأنها ستكون هامشية وغير ضرورية، مشيراً إلى أن "نتنياهو" سيحتاج لدى حديثه في الكونغرس الأميركي إلى تصفيق حار من الأعضاء والوقوف أكثر من مرة وهو يتحدث عن الوضع الإسرائيلي، مما يعيد له الثقة أمام الجمهور الإسرائيلي، لكن في الظروف الراهنة، فإنه لن يثير اهتمام أحد في واشنطن، كما أن الاهتمام بخطابه في الكونغرس سيقّل بشدة.