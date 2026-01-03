عضو بالحزب الحاكم في فنزويلا: فوجئنا بالضربات الأميركية ونستعد لهجوم بري

وقال الهندي إن الولايات المتحدة تسعى لإطاحة حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه يرى أن "ذلك مستبعد". واعتبر عضو الحزب الحاكم في فنزويلا أن "تأميم الشركات الوطنية في بلاده هو ما أغضب واشنطن"، كما كشف أن علاقات فنزويلا الطيبة مع الصين وروسيا وإيران "لا تعجب واشنطن".