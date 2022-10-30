اتفاق الحبوب الأوكرانية يؤجل سفر "جوتيريس" إلى الجزائر

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم (الأحد)، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس، قلق للغاية إزاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأنه أرجأ يومًا سفره إلى العاصمة الجزائرية لحضور القمة العربية للتركيز على هذه المسألة.
وبين "دوجاريك" أن الأمين العام يواصل المشاركة في الاتصالات المكثفة الهادفة إلى إنهاء تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاق، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن المشاركة تهدف إلى إعادة تمديد مبادرة تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا، وتنفيذها بشكل كامل، وتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.
وعلقت روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي توسطت فيها الأمم المتحدة.