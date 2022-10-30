اتفاق الحبوب الأوكرانية يؤجل سفر "جوتيريس" إلى الجزائر

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم (الأحد)، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس، قلق للغاية إزاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأنه أرجأ يومًا سفره إلى العاصمة الجزائرية لحضور القمة العربية للتركيز على هذه المسألة.