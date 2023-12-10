ضربة لسُمعة مجلس الأمن.. "غوتيريش": لن أستسلم حتى وقف إطلاق النار في غزة

وقال "غوتيريش" أمام منتدى الدوحة، الذي افتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحت شعار "معًا نحو بناء مستقبل مشترك": إن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية" التي تقوّض التوصل لأي حل للحرب في غزة.