حزبيون ومستقلون.. من هم المرشحون المتنافسون في الانتخابات الأمريكية 2024؟

وترشحت الطبيبة جيل ستاين (73 عامًا) عن حزب الخضر، كما فعلت في عام 2016، واتهمت الديمقراطيين بحنث وعودهم "تجاه العمال والشباب والمناخ مرات كثيرة، بينما لم يقدم الجمهوريون حتى مثل هذه الوعود أصلًا"، وجمعت "ستاين" ملايين الدولارات لإعادة فرز الأصوات بعد فوز "ترامب" المفاجئ في انتخابات 2016، ولم يسفر ذلك سوى عن إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن أظهرت فوز "ترامب".