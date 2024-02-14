حزبيون ومستقلون.. من هم المرشحون المتنافسون في الانتخابات الأمريكية 2024؟

يتنافس على خوض الانتخابات الأمريكية 2024 عدد من المرشحين، الذين يتوزعون على الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتيار ثالث يضم المستقلين، فمن هم هؤلاء المرشحون؟
وتضم قائمة المرشحين بالنسبة للحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (77 عاماً)، الذي استغل القضايا المدنية ولوائح الاتهام الموجهة إليه في أربع قضايا جنائية؛ لتعزيز شعبيته بين الجمهوريين، وجمع التمويل لحملته الانتخابية، مما أسهم في جعله المرشح الجمهوري الأوفر حظًا بنسبة تأييد بلغت 64%، وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته "رويترز -إبسوس".
وتتنافس مع "ترامب" في الترشح عن الحزب الجمهوري، نيكي هيلي (52 عامًا)، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد "ترامب"، وهي تركز على شبابها النسبي مقارنةً بالرئيس جو بايدن (81 عامًا) و"ترامب"، واكتسبت "هيلي" سمعة طيبة في الحزب الجمهوري باعتبارها شخصية محافظة قوية ولديها القدرة على معالجة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعرق بطريقة أكثر مصداقية من العديد من أقرانها.
وينفرد بترشيح الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن، وهو أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، وسيتعين عليه إقناع الناخبين بأنه قادر على تحمّل البقاء في منصبه لأربع سنوات أخرى في ظل ضعف معدلات تأييده وتقرير مستشار خاص ألمح إلى أنه يعاني من ضعف في الذاكرة، وقد أظهر استطلاع "رويترز- إبسوس" الأحدث حصول "بايدن" على نسبة تأييد بلغت 34%، بينما حصل ترامب على 37%، في ظل وجود هامش خطأ يقترب من 2.9 نقطة مئوية.
وترشحت الطبيبة جيل ستاين (73 عامًا) عن حزب الخضر، كما فعلت في عام 2016، واتهمت الديمقراطيين بحنث وعودهم "تجاه العمال والشباب والمناخ مرات كثيرة، بينما لم يقدم الجمهوريون حتى مثل هذه الوعود أصلًا"، وجمعت "ستاين" ملايين الدولارات لإعادة فرز الأصوات بعد فوز "ترامب" المفاجئ في انتخابات 2016، ولم يسفر ذلك سوى عن إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن أظهرت فوز "ترامب".
وبالنسبة للمستقلين، أعلن عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس، (55 عاماً) خوض السباق الانتخابي أمام "بايدن"؛ لأنه يعتقد أن الرئيس غير قادر على الفوز بولاية أخرى، لكنه فشل في الفوز بتأييد أي مندوبين في ساوث كارولاينا واحتل المركز الثاني في نيوهامبشير، ولم يظهر في بطاقة الاقتراع في نيفادا.
ويخوض روبرت إف. كنيدي الابن (70 عامًا)، السباق كمرشح مستقل، بعد أن تحدى "بايدن" في البداية على ترشيح الحزب الديمقراطي، لكنه يحتل مرتبة متأخرة كثيرًا في استطلاعات الرأي، حيث لم تتجاوز نسبة تأييده 8% في استطلاع "رويترز- إبسوس".
وضمّت قائمة المرشحين كورنيل وست (70 عاماً) الناشط السياسي والفيلسوف والأكاديمي، الذي ترشح في البداية عن حزب الخضر، لكنه ذكر في أكتوبر الماضي أن الناس يريدون سياسات جيدة بدلًا من السياسات الحزبية، وأعلن ترشحه كمستقل، ووعد بالقضاء على الفقر وتوفير السكن.