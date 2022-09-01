لأول مرة منذ 25 عاماً.. سفير أمريكي يقدم أوراق اعتماده في السودان

وقال "غودفري"، في بيان نشره حساب السفارة الأمريكية على "فيسبوك": "كما تعرفون، لم يكن هناك سفير أمريكي لدى السودان منذ أكثر من 25 سنة، وجرى توقيع اتفاقية لتبادل السفراء في سنة 2019، عندما عززت الولايات المتحدة العلاقات مع الحكومة الانتقالية السابقة".