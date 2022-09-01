لأول مرة منذ 25 عاماً.. سفير أمريكي يقدم أوراق اعتماده في السودان

قدم السفير الأمريكي لدى السودان جون غودفري، اليوم (الخميس)، أوراق اعتماده إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان؛ ليصبح أول سفير أمريكي في البلاد منذ نحو 25 عاماً.
وقال "غودفري"، في بيان نشره حساب السفارة الأمريكية على "فيسبوك": "كما تعرفون، لم يكن هناك سفير أمريكي لدى السودان منذ أكثر من 25 سنة، وجرى توقيع اتفاقية لتبادل السفراء في سنة 2019، عندما عززت الولايات المتحدة العلاقات مع الحكومة الانتقالية السابقة".
وبين أن وصوله إلى الخرطوم يعكس التزام الولايات المتحدة لتعميق العلاقات بين الشعب السوداني والشعب الأمريكي.
وأكد "غودفري" ضرورة ابتعاد الجيش السوداني عن السياسة، بمجرد تأسيس حكومة سودانية في البلاد.
ودعا جميع القوى السياسية إلى الدخول في حوار شامل لتشكيل حكومة مدنية جديدة.