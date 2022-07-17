الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين حاولوا الوصول للقصر الرئاسي بالخرطوم

ويعد يوم التعبئة هذا اختبارا للجبهة المناهضة للجيش، التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل يوليو، غداة أشدّ أيام القمع دموية حين قُتل تسعة متظاهرين في 30 يونيو، وأعقب ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.