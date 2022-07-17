الأمن السوداني يطلق الغاز على متظاهرين حاولوا الوصول للقصر الرئاسي بالخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم (الأحد) قنابل الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق مئات المحتجين الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.
وانتشرت القوات العسكرية في العاصمة منذ الصباح، ووضعت كتلا خرسانية على الجسور، التي تربط العاصمة بضواحيها؛ بهدف إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الجيش، المكان المعتاد للمظاهرات، وفقاً لـ"فرانس 24".
وخارج العاصمة السودانية، خرج متظاهرون ضد الحكم العسكري بولاية ود مدني، التي تبعد 186 كيلومتراً جنوب الخرطوم.
ويعد يوم التعبئة هذا اختبارا للجبهة المناهضة للجيش، التي أطلقت مواجهة مع السلطة في أوائل يوليو، غداة أشدّ أيام القمع دموية حين قُتل تسعة متظاهرين في 30 يونيو، وأعقب ذلك بدء اعتصامات تعهدت الجبهة أنها ستكون غير محدودة.