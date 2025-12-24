ضربة أمنية موجعة.. سوريا تعلن القبض على "والي داعش في دمشق"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، ليل الأربعاء، إلقاء القبض على شخصية قيادية في تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عقب تنفيذ عملية أمنية وُصفت بالنوعية في ريف دمشق.
وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أحمد الدالاتي أن وحدات الأمن المختصة، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، نفذت عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش في مدينة المعضمية، بعد عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.
وبيّن الدالاتي أن العملية أسفرت عن القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق، الملقب بـ"والي دمشق"، ويدعى طه الزعبي، المعروف باسم أبو عمر طبية، إلى جانب عدد من مساعديه، مع ضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته.
وأكد أن العملية تمثل ضربة قاصمة للتنظيم، وتعكس الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية في مواجهة أي تهديد يطال أمن محافظة ريف دمشق ومحيطها، مشددًا على استمرار الجهود الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.