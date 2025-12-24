ضربة أمنية موجعة.. سوريا تعلن القبض على "والي داعش في دمشق"

وبيّن الدالاتي أن العملية أسفرت عن القبض على متزعم التنظيم الإرهابي في دمشق، الملقب بـ"والي دمشق"، ويدعى طه الزعبي، المعروف باسم أبو عمر طبية، إلى جانب عدد من مساعديه، مع ضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته.